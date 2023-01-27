وزيرا خارجية فرنسا وأوكرانيا يجتمعان في ملجأ بسبب الهجمات الروسية

التقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بنظيرها الأوكراني دميترو كوليبا في مدينة أوديسا يوم الخميس.

وقال كوليبا إن الوزيرين اجتمعا في ملجأ مضاد للقنابل في المدينة الساحلية المطلة على ساحل البحر الأسود لأوكرانيا بسبب صفارات الإنذار من الغارات الجوية.

وذكر في تغريدة عبر تويتر "ربما تكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يعقد فيها وزراء خارجية محادثات في قبو دار الأوبرا. والسبب في ذلك هو دوي صفارات إنذار مرة أخرى بسبب تهديد من ضربة صاروخية روسية على أوديسا".

وكتبت كولونا عبر تويتر "بفضل صاروخ روسي، مررت بأول تجربة لعقد لقاء ثنائي دبلوماسي في ملجأ. كانت القهوة دافئة، شكرا"، وقالت لاحقا إن الوزيرين تناولا خلال محادثتهما في الاجتماع "كل شيء".

وتابعت "ستستمر مساعدتنا في جميع المجالات وطالما كان ذلك ضروريا. شكرا على ترحيبكم الحار، ومهما استغرق الأمر، سنقف إلى جانب أوكرانيا".

وقال كوليبا إنه يتطلع إلى مواصلة مناقشة دور فرنسا في تحالف الدبابات الدولي وصادرات الحبوب وصيغة السلام.

وأضاف "لا تزال الشراكة الأوكرانية الفرنسية حاسمة لإنهاء العدوان الروسي واستعادة السلام".