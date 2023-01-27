التحفظ على 4 أطنان منتجات مغشوشة بمصنع مخصبات زراعية في النوبارية

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري ومحاربة الفساد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذكرت بلبع في بيان اليوم، أن مديرية التموين برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة بقيادة مفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية بالمديرية بناحية مدينة النوبارية أسفرت عن ضبط مصنع مخصبات زراعية يقوم بالغش والإنتاج باسم شركات أخرى، وتم التحفظ على 4 أطنان مواد خام و1200 لتر من المنتج النهائي والآلاف من الاستيكارات والعبوات المعده للصق والتغليف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين