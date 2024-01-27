بريطانيا تقترح خطة من 5 نقاط لوقف الحرب على غزة

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، أنّ الحكومة البريطانية اقترحت خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأفادت الصحيفة بأنّ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ناقش هذا الأسبوع، الخطة مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.



وبحسب ما نشرته فضائية «العربية»، مساء السبت، ينص المقترح البريطاني على وضع أفق سياسي واضح لإقامة دولة فلسطينية.



وأوضحت الصحيفة أنّ «خطة بريطانيا تقضي بوقف الأعمال العدائية، والإفراج عن المحتجزين، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار».



وذكرت أن «المقترح يتضمن تشكيل حكومة فلسطينية لإدارة الضفة وغزة بعد الحرب، كما يتضمن خروج كبار قادة حماس من غزة بمن فيهم يحيى السنوار».



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 26 ألفًا و257 شهيدًا، و64 ألفًا و797 جريحًا، مع بلوغ العدوان يومه اليوم الـ113.



وقالت صحة غزة في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدًا و310 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشار البيان، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.