بوتين يلقي باللوم على أوكرانيا في إسقاط الطائرة الروسية لنقل الأسرى

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باللوم على أوكرانيا، الجمعة، في أول تصريحات علنية له بعد تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في منطقة بيلجورود، القريبة من الحدود الأوكرانية.

ودعت أوكرانيا، في المقابل، إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لتحديد ما حدث ومن كان على متن الطائرة الروسية، التي تحطمت يوم الأربعاء.

وقال بوتين في اجتماع مع ممثلين عسكريين في سان بطرسبرج، إن نظام الدفاع الجوي في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، أسقط طائرة إليوشن الروسية بصاروخين.

وأضاف أن الجانب الأوكراني كان على علم مسبق بأن 65 من أسرى الحرب كانوا على متن الطائرة، وشدد بوتين على أن "ما حدث يعد جريمة".

وتشكك أوكرانيا في الرواية الروسية، وأكدت حتى الآن فقط أنه كانت هناك خططا لتبادل الأسرى.

ولم تؤكد كييف حتى الآن سوى أن هناك خططا لتبادل الأسرى مع روسيا، لكنها لم تذكر ما إذا كانت صواريخها هي التي أسقطت الطائرة، ولم تقدم تفسيرا لسقوطها.

وكان مسئول أوكراني بارز، قد صرح يوم الخميس، بأن كييف لم تر حتى الآن أي دليل على أن طائرة النقل العسكرية الروسية، التي تحطمت أمس الأول الأربعاء كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين.

وقال مفوض حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينيتس، للتلفزيون الأوكراني، الخميس: "لم نر أي مؤشرات على وجود عدد كبير من الأشخاص على متن الطائرة سواء كانوا مواطنين أوكرانيين أم لا."

وفي وقت لاحق، نشرت لجنة التحقيق الروسية مقطع فيديو قالت إنه يظهر موقع التحطم، مع وثائق أوكرانية متناثرة بين الجثث.

وقالت اللجنة، وهي تماثل مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في الولايات المتحدة، إن هذا يثبت أن الركاب كانوا أسرى حرب أوكرانيين، بيد أنه لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وصرح بوتين، في وقت سابق، بأنه تم إسقاط الطائرة إما بواسطة نظام باتريوت الأمريكي أو بواسطة نظام أوروبي "على الأرجح نظام فرنسي".

وأضاف أنه بعد فحص بقايا الصاروخ، ستكون هناك إجابة واضحة في غضون أيام قليلة حول النظام الذي تم استخدامه، مشيرا إلى أن الأوكرانيين بحاجة أيضا إلى معرفة ما حدث.

وقال: «لا أعرف ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك عن قصد أو عن طريق الخطأ، أو بدون تفكير، لكنهم فعلوا ذلك».

ورفض بوتين، بشكل قاطع، فكرة أن القوات المسلحة الروسية هي التي أسقطت طائرتها الخاصة، وقال: "أنظمة دفاعنا الجوي غير قادرة بشكل أساسي على شن ضربة ضد إحدى طائراتنا".

وأضاف أن الصواريخ المضادة للطائرات هاجمتها بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق من الإقلاع. ووفقا للمعلومات الروسية ، توفي تسعة من أفراد الطاقم الروسي أيضا.