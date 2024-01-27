متحدث طبي: الفلسطينيون يضطرون لدفن موتاهم في مستشفى ناصر بخانيونس

قال متحدث طبي فلسطيني، مساء اليوم السبت، إن الفلسطينيين اضطروا لدفن 150 فلسطينياً قتلتهم إسرائيل في مدينة خانيونس، في ساحة مستشفى مجمع ناصر الطبي بسبب الحصار المطبق عليها.



وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، في بيان، اضطر الفلسطينيون إلى دفن 150 شهيدا في ساحة مجمع ناصر الطبي نتيجة حصار الجيش الإسرائيلي له.



وأضاف "لازال لدينا 30 شهيدا مجهول الهوية في ثلاجة الموتى بمجمع ناصر الطبي".



ولفت إلى أن "مستشفى ناصر يواجه نقصًا حادًا وخطيرًا في وحدات الدم، كما تم نفاد العديد من أدوية التخدير".



وأوضح أن العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي بدا خلال أربعة أيام، نتيجة لنقص الوقود، مشيرا إلى أن خزانات المياه في المجمع تعرضت للتلف والأعطال نتيجة سقوط الشظايا ونيران المسيرات الإسرائيلية، مما أدى إلى تسرب المياه إلى المباني، بما في ذلك قسم العناية المركزة، وتسبب في نقص المياه في مركز غسيل الكلى.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 26257.



وقالت الصحة، في بيان، إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة في غزة ارتفعت إلى 26257 شخصا و64797 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.