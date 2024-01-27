إزالة 10 حالات تعد لمزارع سمكية وحالتي مبان جنوب بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن الأجهزة التنفيذية والأمنية شنت حملة أسفرت عن تنفيذ إزالة 10 حالات تعدٍ لمزارع سمكية بمساحة 50 فدانًا بجمعية أم خلف البحرية، وحالتي مبانٍ بجمعية العبابدة بنطاق حي الجنوب.

وأوضح "الغضبان"، أن الحملة تم تنفيذها بقيادة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، واللواء إبراهيم حامد مساعد مدير الأمن وقسم جنوب ثاني، والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وبالتنسيق مع مديرة الزراعة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والإدارة العامة لصرف بورسعيد.

وطالب المحافظ، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.