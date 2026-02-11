أعضاء الكونجرس يصوتون على سياسات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

من المقرر أن يصوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء على ما إذا كانوا سيرفضون السياسات الخاصة بالرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل انتخابات التجديد النصفي التي تركز بشكل كبير على القلق بشأن تكاليف المعيشة الأمريكية.

ومن المقرر أن تأتي عملية التصويت على الإجراءات -بدءا بقرار يعارض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس على كندا- بعد أن رفض المشرعون الليلة الماضية محاولة أخيرة من قبل رئيس مجلس النواب مايك جونسون لمنعها، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقاد جونسون، أحد أبرز حلفاء ترامب في الكونجرس عرقلة تشريعية استمرت لأشهر لحماية الرسوم الجمركية، وضغط من أجل قواعد إجرائية منعت غرفته فعليا من إنهاء سلطة الرئيس الواسعة في فرض الرسوم الجمركية، وكان من شأن إجراء جديد مدعوم من جونسون تمديد هذا الحظر حتى نهاية يوليو.