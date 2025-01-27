المجلس الوطني: الشعب الفلسطيني صامد متمسك بأرضه وجذوره وبقائه

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الشعب الفلسطيني صامد متمسك بأرضه وجذوره وبقائه.

وأشاد فتوح، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، بصمود الشعب الفلسطيني وقدرته على إفشال مخططات التهجير والتصدي لها، مؤكدا أن قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، هي الدولة الفلسطينية.

وثمن فتوح دور المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقتين في دعم القضية الفلسطينية، ومواقفهما الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، والوقوف إلى جانبه من أجل نيل حقوقه المشروعة، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.