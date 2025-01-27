مصرع سيدة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة ملاكي بأكتوبر

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لقيت سيدة مصرعها بينما أصيبت أخري بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، بعدما صدمتهما سيارة ملاكي مسرعة خلال محاولتهما عبور الطريق في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال محاولة سيدتان عبور الطريق صدمتهما سيارة ملاكي مسرعة، مما تسبب في مصرع سيدة وإصابه الأخري، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.