انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين

دخل النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين دائرة الانكماش خلال الشهر الحالي وفقا لما أظهره أحدث مسح لمكتب الإحصاء الوطني الصيني.

وذكر المكتب في بيان اليوم الاثنين أن مؤشر مديري مشتريات القطاع تراجع خلال يناير الحالي إلى 1ر49 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون استمراره عند نفس مستوى الشهر الماضي وكان 1ر50 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

في الوقت نفسه تباطأت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات حيث سجل مؤشر مديري مشتريات القطاع 2ر50 نقطة مقابل 2ر52 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 1ر50 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 1ر52 نقطة مقابل 2ر52 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول.