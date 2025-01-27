عمرو أديب عن عودة النازحين لشمال غزة: مصريون يساعدون الفلسطينيين على الأرض

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصريين يساعدون الفلسطينيين على الأرض أثناء عودتهم إلى شمال قطاع غزة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن مصر لم تتأخر عن فعل أي شيء على مدار 15 شهرًا لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشدد على أن مصر تتابع كل خطوة وتسهل كل عراقيل يضعها الجانب الإسرائيلي أمام اتفاق وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن كل المسئولين المصريين الآن مشغولون بالشأن الفلسطيني الذي يمثل أولوية.

ولفت إلى أن هذا الأمر وهذه المسئولية نابع من كون مصر تمثل الشقيقة الكبرى التي يتم التعويل عليها في هذا الإطار.

وتابع: "هذا الدور يجعل كل فلسطيني يقول أنا مدين لمصر على وقفتها معنا، فمصر لم تبع هذه القضية بتريليونات، ودخلت في مخاطرة من أجل الشعب الفلسطيني».

ونوه بأن مصر تقف بجانب الفلسطينيين حتى النهاية، مؤكدا أنه في كل مراحل تنفيذ الاتفاق توجد غرفة عمليات مصرية تتابع الأمر لضمان تنفيذه.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أعلن عودة 300 ألف نازح من الشعب الفلسطيني من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين.