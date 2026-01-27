تراجع ثقة الشركات في كوريا الجنوبية الشهر الجاري

أظهرت نتائج مسح دوري لبنك كوريا الجنوبية المركزي، نشرت اليوم الثلاثاء، تراجعا طفيفا في ثقة الشركات بالبلاد، بنسبة بسيطة خلال الشهر الحالي، رغم قوة الصادرات، بسبب تدهور ثقة القطاع غير الصناعي.

وذكر البنك، أن المؤشر المجمع لثقة الشركات تراجع خلال يناير بمقدار 0.2 نقطة عن الشهر الماضي إلى 94 نقطة.

يذكر أن المؤشر ارتفع خلال الشهرين الماضيين إلى 94.2 نقطة خلال ديسمبر، وكان أعلى مستوى له منذ يوليو 2024، قبل تراجعه في الشهر الحالي.

وتراجع المؤشر الفرعي لثقة القطاع غير التصنيعي بمقدار 2.1 نقطة إلى 91.7 نقطة خلال الشهر الحالي، في حين ارتفع مؤشر قطاع التصنيع بمقدار 2.8 نقطة إلى 97.5 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 100 نقطة تشير إلى أن عدد الشركات المتشائمة أعلى من عدد تلك المتفائلة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسئول في البنك المركزي القول، إن "الثقة بين شركات التصنيع تحسنت بفضل زيادة الصادرات، لكنها تدهورت بين شركات القطاع غير التصنيعي بسبب عوامل موسمية مرتبطة بنهاية العام".

وأضاف المسئول، أن عروض الجمعة السوداء وزيادة أعداد السياح الصينيين خلال موسم عطلة الشتاء، إلى جانب عوامل أخرى، ساهمت في تعزيز مبيعات التجزئة والنشاط غير الصناعي في ديسمبر.

شمل الاستطلاع، الذي أُجري في وقت سابق هذا الشهر، 3255 شركة، من بينها 1815 شركة تصنيع.