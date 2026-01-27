فيلم معركة تلو الأخرى يحصد 14 ترشيحا لجوائز بافتا

يتصدر فيلم الإثارة والحركة الأمريكي "معركة تلو الأخرى" للمخرج بول توماس أندرسون، ذو الطابع السياسي، قائمة ترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، من خلال 14 ترشيحا، من بينها ترشيحات تمثيلية لخمسة من أبطاله.

ويأتي فيلم "الخطاة" للمخرج رايان كوجلر، ذو الطابع الملحمي، في المرتبة الثانية من خلال 13 ترشيحا، بينما حصل كل من فيلمي "هامنت" للمخرجة الصينية كلوي تشاو، والمقتبس عن مسرحية للكاتب والشاعر الأنجليزي الراحل وليام شكسبير، و"مارتي سوبريم" للمخرج جوش سافدي، والذي تدور أحداثه حول لعبة تنس الطاولة، على 11 ترشيحا.

والأفلام المرشحة للفوز بجائزة أفضل فيلم، هي: "معركة تلو الأخرى"، و"هامنت"، و"مارتي سوبريم"، و"الخطاة"، والدراما العائلية النرويجية "القيمة العاطفية".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين في حفل سيقام في 22 من فبراير المقبل في لندن. ويشار إلى أن جوائز المملكة المتحدة - والتي يطلق عليها رسميا اسم جوائز "بافتا" - غالبا ما تشير إلى الأفلام التي من المتوقع أن تفوز بجوائز الأوسكار في هوليوود.