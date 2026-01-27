مروان عثمان: لا أشعر بالغربة في الأهلي

أكد مروان عثمان، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي أنه لا يشعر بالغربة في صفوف الأحمر، مُشيرًا إلى أن اللاعبين ساعدوه على التأقلم.

وكان مروان عثمان قد انتقل إلى الأهلي على سبيل الإعارة في الشتاء الجاري، قادمًا من سيراميكا كليوباترا، وخاض مباراتين مع الأحمر، أحرز خلالهم هدفًا.

وقال مروان عثمان في تصريحات لقناة الأهلي: "لا أشعر بالغربة في الأهلي، فاللاعبون ساعدوني على التأقلم على أجواء الفريق.. والقادم أفضل إن شاء الله مع الفريق".

وأضاف: "ارتداء قميص النادي الأهلي فخر كبير، وأعد الجماهير بأن أؤدي ما علي لأكون عند حسن ظن الجماهير".

وأتم مروان عثمان تصريحاته قائلًا: "الآن لدينا مباراة أمام يانج أفريكانز التنزاني، ونتطلع للفوز فيها لحسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا".