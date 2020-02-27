الجيش الوطني الليبي: رصدنا 31 خرقًا للهدنة في طرابلس من ميليشيات السراج

- وقف الرحلات في مطار معيتيقة بعد تعرضه للقصف.. وقمة إيطالية فرنسية في نابولي تناقش الأوضاع في ليبيا





اتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأربعاء، الميليشيات التابعة لرئيس ما يسمي يالمجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في طرابلس، بارتكاب 31 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار وذلك بواسطة سلاح المدفعية والطائرات بدون طائرات.

وقال المسماري، في بيان متلفز إن قوات حكومة السراج تستخدم أسلحة ثقيلة لاستهداف الأحياء الآمنة مثل مدفعية 155و130، لافتا إلى أن تلك الأسلحة "مدمرة وتستخدم في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.

في غضون ذلك، قال المسماري إن الجيش يعرب عن استغرابه من "ضلوع تونس في المؤامرة" على ليبيا رغم علمها بالتركيبة الخاصة بالشعب الليبي.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن اجتماعا ثانيا لرؤساء القبائل الليبية سيعقد في تونس قريبا، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي في ليبيا، كما حدث في أفغانستان، بحسب قناة"ليبيا 24".

وتابع المسماري: "استغرب من الأشقاء في تونس لأنهم يعلمون أن مؤتمر ترهونة شهد تمثيلا لأغلب المدن والقبائل"، مضيفا: "النتائج التي خرجت عن مؤتمر ترهونة، هي التي دفعت تميم إلى الحضور لتونس لمحاولة إفساد نتائج المؤتمر".

كان ملتقى القبائل الليبية في ترهونة قد دعا إلى مقاومة كل أشكال الغزو الأجنبي، وفي مقدمتها التركي، ورفع حظر السلاح عن الجيش الوطني الليبي، ورفض أي حوار أو هدنة إلا بعد خروج الغزاة والمرتزقة من البلاد.

وفي سياق متصل، قال المسماري إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسفه ويضرب كل معايير التعايش السلمي بين الشعوب وينشر الإرهاب في العالم، موضحا أن الجيش التركي والمرتزقة التابعين له، يواصلون أعمالهم الإجرامية في ليبيا.

كما نشر المسماري إعلاناً يحمل 5 أرقام هاتفية ورقم إضافي سادس لرسائل التيلغرام، معنوناً المنشور بعبارة ( أبلغ عن تواجد الإرهابين والغزاة الأتراك في طرابلس).

وجاء في لوحة الإعلان أن الأرقام المخصصة هي لدعم القوات المسلحة والإبلاغ عن أي تواجد للإرهابيين والغزاة الأتراك داخل طرابلس والاتصال بــ" حراك إيقاف الإرهاب" على الأرقام المحددة.

إلى ذلك، قالت سلطات مطار معيتيقة الليبي، في بيان على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن قصفا وقع صباح اليوم أدى لتعليق الرحلات الجوية بالمطار وهو المطار الوحيد العامل بالعاصمة الليبية.

وقالت سلطات المطار: "تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي لحين إشعار آخر بسبب تعرضه لقصف مستمر"، بحسب وكالة "رويترز".

واتهمت الميليشيات التابعة للسراج، الجيش الليبي بالمسؤولية عن القصف، معتبرة ذلك خرقا لوقف إطلاق النار، فيما لم يصدر تعليق من جانب الجيش الوطنى الليبي.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق عدم مشاركة مجلس النواب في أعمال المسار السياسي في جنيف برعاية البعثة الأممية، ولا وجود لممثلين له.

وقال بليحق إن مشاركة مجلس النواب ستكون وفقا لقراري المجلس رقمي 17 و18 لعام 2020، وأن أي مشارك خارج إطارهما لا يمثل إلا نفسه، ولا يمثل مجلس النواب.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق القمة الحكومية الإيطالية الفرنسية الخامسة والعشرون، في مدينة نابولي الإيطالية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتناقش القمة القضايا ذات الأهمية الدولية الواضحة مثل الوضع الحالي في ليبيا وتنفيذ نتائج مؤتمر برلين، كما تركز على القضايا المهمة على جدول الأعمال الأوروبي والدولي والثنائي، بما في ذلك مسألة الهجرة، وفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية.