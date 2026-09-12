استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، منطقة عين الشعرة قرب بلدة بيت جن في ريف دمشق، بقذيفة مدفعية، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القذيفة سقطت في إحدى الأراضي الزراعية بالمنطقة، بعدما كانت إسرائيل قد قصفت الجمعة، محيط مزرعة بيت جن ومحيط تلة باط الوردة قرب البلدة.

ودخلت قوات إسرائيلية إلى منطقة عازلة تخضع لمراقبة الأمم المتحدة عقب انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، ومنذ ذلك الحين، شنت إسرائيل مئات الغارات، واستولت على مواقع جديدة داخل الجنوب السوري. وقالت الحكومة السورية والأمم المتحدة إن هذا الانتشار ينتهك السيادة السورية واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وتطالب سوريا بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‏أن جميع ‏الإجراءات ‌‏التي يتخذها باطلة ولاغية، ‏ولا ‏يترتب عليها أي أثر ‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، كما دعت ‏المجتمع ‏الدولي إلى الاضطلاع ‌‏بمسئولياته وإلزام إسرائيل ‌‏بالانسحاب ‏الكامل من الجنوب ‏السوري.‏

وأعربت لجنة تابعة للأمم المتحدة تُجري تحقيقاً بشأن سوريا، الثلاثاء، عن قلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، محذرة من أن بعض هذه الأعمال، بما في ذلك احتجاز مدنيين، ربما ترقى إلى جرائم حرب.

وخلال إحاطتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت المفوضة الأممية فيونوالا ني أولين، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا أصبحت "متواصلة ومتجذرة بصورة متزايدة"، في ظل تكرار التوغلات البرية والدوريات والغارات وعمليات التفتيش التي تلحق أضراراً بالمدنيين.