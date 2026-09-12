رئيس وزراء العراق يوقف مديري الأجهزة الأمنية في ميسان عن العمل ويحيلهم للتحقيق

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وجَّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي فالح الزيدي، بإعفاء قائد شرطة محافظة ميسان من منصبه.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أمر الزيدي، بنقل مديري الأجهزة الأمنية في المحافظة إلى الإمرة، وإحالتهم إلى التحقيق.

ووفق البيان، تأتي توجيهات رئيس الوزراء العراقي في ضوء الخروقات الأمنية الأخيرة التي حدثت في المحافظة.

من جانبها، أصدرت هيئة الإعلام الأمني العراقي، صباح اليوم السبت، توضيحًا بشأن إغلاق عدد من المنافذ الحدودية.

وقالت الهيئة في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الجهات الأمنية المختصة باشرت بعمليات ترتيب إداري وأمني في عدد من المنافذ الحدودية، وهذا يستوجب إغلاقها».

وأشارت إلى «اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف العمل الاستخباري والتحقيق والتدقيق لمعرفة ملابسات الخروقات والمخالفات التي حصلت في هذه المنافذ، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها».

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي لقناة «السومرية» بإغلاق منفذ الشلامجة الحدودي بشكل مؤقت، بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي.

وقال المصدر لـ«السومرية نيوز» إن إغلاق المنفذ تم «لأسباب غير معروفة»، موضحا أن القرار يشمل حركة المسافرين والبضائع.

ويقع منفذ الشلامجة شرقي محافظة البصرة، ويعد من أبرز المعابر البرية التي تربط العراق بإيران.

وجاء إغلاق المنفذ بعد وقت قصير من إصدار الزيدي، فجر السبت، قرارا بإعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه وتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة العمليات، عقب ثبوت انطلاق هجمات استهدفت السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة.