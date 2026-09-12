رئيس البرلمان العراقي: استخدام أراضينا أو أجوائنا لتهديد أمن السعودية أمر مرفوض ومدان

أدان رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية، مجددًا التأكيد أن استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها لتهديد أمن المملكة أو أيٍّ من دول الجوار «أمرٌ مرفوض ومدان»، ولا ينسجم مع سياسة العراق ومصالحه الوطنية وعلاقاته مع أشقائه وجيرانه.

وأكد في بيان، اليوم السبت، «أهمية الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، بما يعزِّز سيادة الدولة ويحفظ أمن البلاد واستقرارها، ويحول دون الزجِّ بالعراق في صراعات إقليمية».

وأعرب عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية، وفي مقدمتها فتح تحقيق عاجل لكشف الجهات المتورطة في هذه الاعتداءات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقِّ كلِّ من يثبت تورطه، مثمنًا جهودها في احتواء الموقف والحفاظ على العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية، بما يحفظ مصالح العراق ويجنِّب البلاد والمنطقة المزيد من التصعيد.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية الجمعة، بأن استهداف خط أنابيب «شرق-غرب» تم بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من العراق، وأسفر عن وقوع إصابات بشرية.

وأدانت السعودية الاستهداف «بأشد العبارات»، مشيرة إلى أنه «بناء على طلب دولة رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لحكومة العراق الشقيقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار، فقد آثرت المملكة عدم الرد في هذه المرحلة، ودعم جهود الحكومة العراقية».

وأكدت الوزارة أن السعودية تحتفظ بحقها في «اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها».

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحكومة إدانتها «الهجمات التي استهدفت السعودية»، حيث أكدت بغداد رفضها «لأي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين».

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء علي الزيدي «وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات والجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه».