ترامب تعقيبا على التطورات بشأن إيران: كل شيء سيكون على ما يرام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يتوقع حل الوضع مع إيران.

وبحسب موقع «إيران إنترناشيونال»، أضاف ترامب، ردًا على سؤال حول إيران خلال زيارة استغرقت يومين إلى أيرلندا: «كل شيء سيكون على ما يرام».

وتدخل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الضربات، وسط غياب مؤشرات حاسمة على قرب انتهاء الحرب التي بدأت في فبراير الماضي.

ومع تصاعد التوتر في منطقة الخليج، تحول مضيق هرمز إلى محور رئيسي للصراع، بينما امتدت تداعيات المواجهة إلى البحر الأحمر وأسواق النفط والتجارة العالمية.

وتشهد الأيام الأخيرة تصعيدًا متبادلًا بين الجانبين، بعدما استهدفت الولايات المتحدة ناقلات نفط إيرانية، عقب هجمات بصواريخ باليستية استهدفت سفنًا حربية أمريكية في المنطقة، بينما توعدت إيران بردود أكثر قوة في حال استمرار الضربات الأمريكية.

وتعكس التطورات استمرار المواجهة العسكرية رغم الجهود الدبلوماسية السابقة، في وقت لا تزال فيه فرص التوصل إلى تسوية شاملة محدودة، مع تمسك كل طرف بمواقفه الأساسية.