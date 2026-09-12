رويترز: مجموعة بريكس تتفق على بيان مشترك

قالت أربعة مصادر لوكالة «رويترز»، اليوم السبت، إن مجموعة ‌بريكس اتفقت على بيان مشترك من المستبعد أن يرد فيه اسم أي دولة، لكنه سيندد بأي حرب أحادية الجانب يشنها أي بلد.

وتعقد المجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات، قمتها السنوية في نيودلهي ‌بداية هذا الأسبوع.

وعمل ممثلو الدول الأعضاء على سد هوة الخلاف بين إيران والإمارات، في ⁠ظل الصراع بمنطقة الخليج، من أجل التوصل إلى بيان بتوافق ⁠الآراء.

وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يوافق قادة الدول على البيان، اليوم السبت.

وتستضيف الهند قمة قادة دول مجموعة «بريكس» السبت، في مسعى لتعزيز مكانة التكتل على الساحة الدولية رغم الانقسامات بين أعضائه بسبب الوضع في الشرق الأوسط وحرب إيران.

وتنعقد القمة في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر، بعد أكثر من ستة أشهر على بدء الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، التي انضمت إلى مجموعة «بريكس» في 2024.

وأدّى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية، مما دفع أسعار الخام إلى تجاوز 100 دولار للبرميل.

وعلقت الإمارات، وهي عضو في «بريكس»، جميع المعاملات التجارية والمالية مع إيران في شهر أغسطس، وذلك عقب تعرّضها لهجمات بصواريخ إيرانية منذ اندلاع الحرب.

وكانت مجموعة «بريكس» تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت إليها جنوب إفريقيا لاحقاً، وواصلت التوّسع بعد ذلك بانضمام مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات وإندونيسيا، في خطوة تعكس سعيها إلى تمثيل أوسع لدول الجنوب العالمي.