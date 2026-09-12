قصف مدفعي إسرائيلي على دوحة كفررمان وانفجارات عنيفة تهز بلدة المنصوري جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت قصفًا مدفعيًا على بلدة دوحة كفررمان جنوب البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح السبت، إن انفجارات عنيفة هزت بلدة المنصوري، فيما طال القصف المدفعي بلدة أرنون ووادي السلوقي.

يأتي ذلك فيما أرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين إسرائيل ولبنان في روما الأسبوع المقبل، إلى أكتوبر، وفق ما أكده مسئول أمريكي الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي، أن الجولة الجديدة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في العاصمة الإيطالية ستعقد في أوائل سبتمبر.

وأوضح المسئول الأمريكي، الذي نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية ومراسل موقع «أكسيوس»، أنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر، فإن السفيرة اللبنانية ندى معوض، والسفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر، سيلتقيان في وزارة الخارجية بواشنطن الأسبوع المقبل.

وكانت الجولة السادسة من المفاوضات قد أسفرت عن اتفاق مبدئي لتحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي.

ويأتي الإعلان عن إرجاء المحادثات بعد يوم من تدمير إسرائيل ما قالت إنه شبكة أنفاق لحزب الله أسفل مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وسط تكثيف الغارات الإسرائيلية على الجنوب.

كما يأتي الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بينما أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، أنه سجل نحو 7700 خرق إسرائيلي منذ توقيع اتفاق الإطار في 26 يونيو الماضي، محذرا من أن استمرار الخروقات يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة.