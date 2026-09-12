وزير خارجية إيران: نعمل على تذليل العقبات للانضمام إلى بنك التنمية الجديد التابع لـ بريكس

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تعمل على تذليل العقبات التي تحول دون انضمامها إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة «بريكس»، مؤكدًا أهمية القمة في تعزيز التعاون الاقتصادي، ولا سيما توسيع استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية.

وأضاف عراقجي، خلال فعاليات اليوم الثاني من قمة «بريكس» اليوم السبت، أن القمة تمثل محطة سياسية واقتصادية مهمة، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس الأعمال ناقش عددًا من القضايا الاقتصادية، في مقدمتها تعزيز التعامل بالعملات الوطنية، وهو ملف يحظى باهتمام دولي متزايد.

وأوضح أن القمة تتضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، لافتًا إلى مباحثات أجراها مع الجانب الهندي، إلى جانب لقاءات مع مسئولين من ماليزيا وإثيوبيا، تناولت ملفات ثنائية وإقليمية.

وأكد عراقجي، أن العلاقات الإيرانية مع الدول الإسلامية ودول المنطقة تشهد نموًا مستمرًا، مجددًا تأكيد بلاده مواصلة جهودها لإزالة العقبات أمام انضمامها إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة «بريكس».

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، إلى نيودلهي الجمعة، للمشاركة في قمة مجموعة «بريكس»، في وقت تدخل فيه الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد، وسط انقسامات بين أعضاء التكتل.

وتسعى إيران، التي تواجه عقوبات أمريكية مشددة وأكثر من ستة أشهر من الهجمات، إلى تعزيز دور «بريكس» كثقل موازن للنظام الاقتصادي والسياسي الذي تقوده الولايات المتحدة. إلا أن تصاعد خلافاتها مع أعضاء في المجموعة، ولا سيما الإمارات، يعقد جهود التوصل إلى موقف مشترك خلال قمة نيودلهي.