تأجيل جولة المحادثات بين إسرائيل ولبنان إلى الشهر المقبل

أعلن مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية، تأجيل الجولة المقبلة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، التي تجرى بوساطة أمريكية إلى الشهر المقبل.

وصرح المسئول بأن الجولة التي كان من المقرر عقدها الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما ستُجرى الآن في شهر أكتوبر، مضيفا أن سفيري البلدين سيلتقيان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة تنفيذ الاتفاق الإطاري الرامي إلى نزع سلاح حزب الله اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا من جنوب لبنان، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأرجع مسئول إسرائيلي سبب التأجيل إلى تضارب في المواعيد، إلا أن هذا التطور يشير إلى تباطؤ الزخم في ظل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة ورفض حزب الله للمحادثات.

وفي سياق متصل، صرح مسئول لبناني لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الضربات "العشوائية" التي تشنها إسرائيل في جنوب لبنان تقوض جهود بيروت الرامية إلى نزع سلاح حزب الله.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوبي لبنان رغم "صيغة إطار" وقعتها بيروت وتل أبيب في 26 يونيو الماضي، تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما وسعت نطاق وجودها داخل الأراضي اللبنانية خلال عدوانها الراهن.