الرئيس اللبناني: لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل حاليا

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم السبت، أنه لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة "الديار" اللبنانية عن عون قوله لدى وصوله، في زيارة غير معلنة، اليوم إلى مدينة النبطية جنوبي لبنان، يرافقه قائد الجيش وعدد من الأجهزة الأمنية، طغى عليها الطابع الشعبي، إن الانسحاب وعودة الأسرى والنازحين والإعمار تشكّل ثوابت وطنية، مشددًا على أن الدولة تتعهد بتنفيذها.

وخلال جولته، دار حوار بين عون وعدد من أبناء النبطية، أكد خلاله وقوف الدولة إلى جانب أهالي المنطقة والعمل على تأمين احتياجاتهم الأمنية والإنمائية.

وأوضح عون أن وجوده في النبطية برفقة قائد الجيش والأجهزة الأمنية يهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى أبناء المنطقة بأن الدولة تقف إلى جانبهم، مشددًا على أن مسئوليتها لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل أيضًا الخدمات والإنماء، وقال: «مش بس الأمن، كمان الخدمات الإنمائية من واجبنا نأمّنها».

ووفق الصحيفة، هدفت الزيارة إلى الاطلاع على أوضاع المواطنين واحتياجاتهم، ومتابعة الملفات المرتبطة بالانسحاب وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار.