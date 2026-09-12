 رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف خط أنابيب (شرق ـ غرب) بالسعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف خط أنابيب (شرق ـ غرب) بالسعودية

الرياض - أ ش ا
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2026 - 9:20 ص | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2026 - 9:20 ص

أدانت رابطة العالم الإسلامي باستنكار شديد الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب (شرق - غرب) في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وردع المعتدين.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بهذه الاعتداءات الإجرامية الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مؤكدا باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم الشعوب الإسلامية كافة المنضوية تحت مظلتها، على التضامن الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لردع المعتدين، وحفظ أمنها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلًا الله تعالى أن يحفظ المملكة أرضًا وقيادةً وشعبًا، من كل سوء ومكروه.

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