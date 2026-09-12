الزمالك يستضيف إيه إس بورت الجيبوتي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة عندما يستضيف إيه إس بورت الجيبوتي، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بأفضلية نسبية بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ليقترب خطوة من حسم بطاقة العبور إلى الدور التمهيدي الثاني، إلا أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال يسعى لتفادي أي مفاجآت، والتأكيد على التفوق من خلال تحقيق انتصار جديد.

وكان الزمالك قد تغلب على إيه إس بورت بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة، وهو ما منح الفريق أفضلية قبل لقاء الإياب، لكن معتمد جمال شدد على لاعبيه بضرورة التعامل مع المباراة بتركيز كامل، وعدم منح المنافس فرصة لاستعادة زمام الأمور أو تهديد مرمى الفريق.

وحرص المدير الفني للزمالك على مطالبة لاعبيه بوضع منافسات الدوري المصري جانبًا في الوقت الحالي، والتركيز على مواجهة إيه إس بورت، مؤكدًا أهمية تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور المقبل، مع ضرورة استغلال الفرص المتاحة أمام المرمى وعدم الاستهانة بالمنافس.

كما حذر معتمد جمال من التهاون أو الركون إلى نتيجة مباراة الذهاب، مشددًا على أن بطاقة التأهل لم تُحسم بصورة نهائية، وأن الفريق مطالب بالتركيز الكامل والقتال على مدار دقائق المباراة، بداية من صافرة البداية وحتى النهاية.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عدي الدباغ، حسام أشرف، شيكو بانزا.

ويفتقد الزمالك في مواجهة إيه إس بورت عددًا من لاعبيه، في مقدمتهم عمرو ناصر، الذي يغيب بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

كما يستمر غياب التونسي أحمد الجفالي لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، إلى جانب محمد السيد بسبب الإصابة، فيما خرج سيف فاروق جعفر من حسابات الجهاز الفني.

ويغيب كذلك البرازيلي خوان بيزيرا، الذي لم يعد إلى القاهرة حتى الآن، في ظل الأزمة القائمة بين اللاعب وإدارة النادي.