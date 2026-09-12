الكويت تدعو العراق لاتخاذ إجراءات تضمن عدم استخدام أراضيه منطلقا للاعتداءات على دول الجوار

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بواسطة عدة طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، وما أسفر عنه من إصابات بشرية وأضرار مادية، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة المملكة، وخرقٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساسٍ بأمن إمدادات الطاقة.

وأكدت الوزارة، في بيان، صباح السبت، أن تلك الاعتداءات تشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أهمية اتخاذ الحكومة العراقية الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام أراضيها منطلقًا لمثل هذه الاعتداءات، والعمل على وقفها ومنع تكرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها، والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية الجمعة، بأن استهداف خط أنابيب «شرق-غرب» تم بواسطة عدة طائرات مسيرة قادمة من العراق، وأسفر عن وقوع إصابات بشرية.

وأدانت السعودية الاستهداف «بأشد العبارات»، مشيرة إلى أنه «بناء على طلب دولة رئيس الوزراء العراقي بإتاحة الفرصة لحكومة العراق الشقيقة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار، فقد آثرت المملكة عدم الرد في هذه المرحلة، ودعم جهود الحكومة العراقية».

وأكدت الوزارة أن السعودية تحتفظ بحقها في «اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها».

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الحكومة إدانتها «الهجمات التي استهدفت السعودية»، حيث أكدت بغداد رفضها «لأي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها أو يسيء إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين».

وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء علي الزيدي «وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات والجهات التي تقف وراءها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه».