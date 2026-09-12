غزة: استشهاد امرأة حامل متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال جنوب خان يونس

استشهدت امرأة حامل، اليوم السبت، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، نقلا عن مصدر طبي، باستشهاد المواطنة إيمان شلوف وجنينها، متأثرين بإصابتهما برصاص قوات الاحتلال قبل ثلاثة أيام.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الشهداء إلى 1359 شهيدا، والإصابات إلى 4571، فيما بلغ إجمالي حالات الانتشال 831 حالة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبذلك، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 73,670 شهيدا، و174,682 مصابا.