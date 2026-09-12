آلاف المستوطنين يتدفقون إلى البلدة القديمة بالقدس عشية رأس السنة العبرية

تدفق آلاف المستوطنين إلى البلدة القديمة في القدس، عشية ما تسمى رأس "السنة العبرية".

وحذرت محافظة القدس في وقت سابق، من أن الأيام المقبلة تستوجب أعلى درجات اليقظة، في ظل تتابع محطات موسم الأعياد، بدءًا من رأس السنة العبرية في 12 و13 سبتمبر، مرورًا بيوم الغفران في 21 سبتمبر، ثم عيد العرش من 26 أيلول حتى 2 تشرين الأول، وصولًا إلى ختمة التوراة/فرحة التوراة في 3 أكتوبر، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وحذرت المحافظة من استغلال هذه المناسبات لتوسيع الاقتحامات، وفرض طقوس دينية جديدة، وتوسيع أوقات ومساحات وجود المقتحمين، والتضييق على المصلين والعاملين في الأوقاف، والمساس بأي من عناصر الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.