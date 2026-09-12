غزة: 10 شهداء و56 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 48 ساعة

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نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 10 شهداء جدد، و56 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1369 شهيدًا، و4627 إصابة، و831 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و783 شهيدًا، و174 ألفًا و738 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ338 على التوالي، عبر القصف وإطلاق النار تجاه مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد إيمان شلوف (27 عامًا) وجنينها في الشهر السابع، متأثرين بجراح أصيبت بها في مواصي خان يونس قبل 3 أيام.

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت المناطق الشرقية لمدينة غزة، وشمال شرقي المدينة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة تجاه منطقة العطاطرة شمال غزة، في حين تعرضت المناطق الشرقية لمخيم جباليا لقصف مدفعي عنيف.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وشرقي خان يونس والمناطق الغربية لمدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المنطقة الغربية للمدينة.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في عرض بحر مدينة خان يونس.