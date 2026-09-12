تقام اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الزمالك وإيه إس بورت الجيبوتي في إياب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا، ومباراة طرابزون سبور أمام قونيا سبور في الدوري التركي، ومواجهة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

أفريكان ستارز × مانجاسبورت – الساعة 4 عصرًا.

أورلاندو بايريتس × ويفيز – الساعة 4 عصرًا.

باور ديناموز × المريخ – الساعة 4 عصرًا.

تي بي مازيمبي × ميدياما – الساعة 4 عصرًا.

بيترو أتلتيكو × باسا دو سونجو – الساعة 6 مساءً.

رحيمو × المغرب الفاسي – الساعة 6 مساءً.

الهلال أم درمان × إيجل نوار – الساعة 7 مساءً.

ديوليبا أي سي × النادي الأفريقي – الساعة 7 مساءً.

يانج أفريكانز × جابورون يونايتد – الساعة 7 مساءً.

الزمالك × إيه إس بورت – الساعة 8 مساءً على قناة On Sport.

مولودية الجزائر × جمعية نيجيليك – الساعة 10 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث × برينتفورد – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

أستون فيلا × نوتنجهام فورست – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

تشيلسي × هال سيتي – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

كريستال بالاس × إبسويتش تاون – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

ليفربول × فولهام – الساعة 5 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

توتنهام هوتسبير × إيفرتون – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

سندرلاند × آرسنال – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

راسينج سانتاندير × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 3 عصرًا على قناة beIN Sports HD 9.

أوساسونا × إسبانيول – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 9.

أتلتيك بيلباو × إلتشي – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

ريال مدريد × رايو فاليكانو – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري التركي

أيوب سبور × ريزه سبور – الساعة 5 مساءً.

سامسون سبور × تشوروم بلديسبور – الساعة 5 مساءً.

ألانيا سبور × جوزتيبي – الساعة 8 مساءً.

كونيا سبور × طرابزون سبور – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى × فروسينوني – الساعة 4 عصرًا على قناة stc tv.

لاتسيو × ميلان – الساعة 7 مساءً على قناة stc tv.

أتالانتا × كالياري – الساعة 9:45 مساءً على قناة stc tv.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج × موناكو – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 8.

أوكسير × نيس – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

لوهافر × أنجييه – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 9.

لوريان × تولوز – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 6.

باريس × ليون – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

أوجسبورج × باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرًا.

بوروسيا دورتموند × بادربورن – الساعة 4:30 عصرًا.

فرايبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرًا.

هوفنهايم × شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرًا.

ماينتس × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرًا.

كولن × فيردر بريمن – الساعة 7:30 مساءً.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

التعاون × الهلال – الساعة 6:50 مساءً على قناة Thmanyah.

الخليج × النصر – الساعة 9 مساءً على قناة Thmanyah.

الشباب × الفيحاء – الساعة 9 مساءً على قناة Thmanyah.