وصول الجثث المتفحمة لضحايا العبّارة المحترقة إلى ميناء بوراك الفلبيني

وصلت ثلاثون جثة متفحمة عُثر عليها داخل عبّارة الركاب التي احترقت في غرب الفلبين، إلى ميناء بوراك اليوم السبت، لتحديد هوية ذويها ، بعد أن أسفر الحريق عن مقتل 35 شخصاً على الأقل وفقدان أكثر من 50 آخرين منذ الأربعاء الماضي.

وقال مسؤولو خفر السواحل إن عمليات انتشال الجثث سوف تتواصل، حيث لا تزال هناك جثث أخرى داخل العبّارة "إم في جون أستر"، دون ذكر عدد محدد. ونجا 43 شخصا من إجمالي 132 كانوا على متنها السفينة.

وتم نصب خيام في ميناء بوراك بمقاطعة بالاوان، لتنقل إليها أكياس الجثث من سفينة حملتها من العبّارة المحترقة.

وقال خفر السواحل إن الجثث سوف تسلم إلى الحكومة المحلية، مع مساعدة ضباط الشرطة في تحديد هوية الرفات المتفحمة.

وقالت العميد نومي كايابياب، المتحدثة باسم خفر السواحل، إن السلطات تبحث عن قبطان السفينة، الذي يُقال إنه نجا لكن اسمه غير مدرج بين الناجين.

وأضافت أن التحقيقات البحرية والجنائية سوف تتناول جميع الاحتمالات والمسئولية المحتملة للقبطان والطاقم.

وكانت العبّارة أبحرت من العاصمة مانيلا، وعلى مسافة نحو 4ر7 كيلومتر (5ر4 ميل) من قرية توردا قرب وجهتها كورون في مقاطعة بالاوان عندما تم الإبلاغ عن الحريق، الذي لم تعرف أسبابه بعد.

ووفقاً لكشف الركاب، كان على متن العبارة 134 شخصاً، بينهم 117 راكباً و17 من أفراد الطاقم.

وكانت العبارة التي يبلغ طولها 53 متراً (174 قدمًا) قادرةً على استيعاب حمولة 306 ركاب و27 من الطاقم.

وقال خفر السواحل إن راكبين مدرجين في الكشف أبلغا السلطات بأنهما لم يتمكنا من الصعود.

وقال أحد الناجين إنه يعتقد أن الحريق بدأ من عنبر الشحن، وأضاف مسئولون إن الناجي روى سماعه انفجاراً، تلاه انتشار كثيف للدخان والنيران بفعل الرياح.