كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى بعد تدريبات عسكرية لكوريا الجنوبية وأمريكا واليابان

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أطلقت كوريا الشمالية، عدة صواريخ قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، اليوم السبت، بعد يوم واحد من انتهاء مناورة عسكرية شاركت فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في البلاد أن الصواريخ حلقت لمسافة حوالي 250 كيلومترا قبل أن تسقط في بحر اليابان، المعروف أيضا باسم بحر الشرق.

وأكدت القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ أيضا عمليات الإطلاق، قائلة إنها لم تشكل تهديدا مباشرا للأفراد الأمريكيين أو الأراضي الأمريكية، أو لحلفاء الولايات المتحدة.

ولم يصدر بعد أي رد فعل من بيونج يانج.

وفي بداية التدريبات العسكرية التي استمرت خمسة أيام جنوب وشرق جزيرة جيجو الكورية الجنوبية يوم الاثنين، وصف وزير الدفاع الكوري الشمالي كيم سونج جي التدريبات بأنها "استفزازية".

وشاركت في التدريبات القوات الجوية والبحرية للدول الثلاث. ووفقا للولايات المتحدة، تم إجراء التدريبات في المياه الدولية.

وجاء إطلاق اليوم بعد نحو ثلاثة أسابيع من إطلاق كوريا الشمالية العديد من الصواريخ قصيرة المدى تجاه بحر اليابان أيضا.

وتحظر العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية.

وفي منتصف أغسطس، قدمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنازلات مهمة لكوريا الشمالية. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى ما وصفها بـ"العلاقة الجيدة للغاية" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون.

وقال ترامب إنه يتوقع أن يلتقي مع كيم مجددا في وقت لاحق من العام الجاري. ولم يرد كيم بشكل علني على عرض ترامب لإجراء محادثات.

وفي الأسبوع الماضي، قال كيم إنه يرغب في تطوير بحرية كوريا الشمالية إلى قوة مسلحة نوويا.