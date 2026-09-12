وزير خارجية بيلاروسيا يصل إلى نيودلهي للمشاركة في قمة بريكس الـ 18

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وصل وزير خارجية بيلاروسيا مكسيم ريجينكوف اليوم (السبت) إلى نيودلهي للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس" التي تستضيفها العاصمة الهندية على مدار يومين وتبدأ أعمالها خلال ساعات.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الشئون الخارجية الهندية أن الهند وبيلاروسيا تربطهما علاقات صداقة تقوم على التعاون في مجالات مختلفة سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف.

وتنطلق خلال ساعات في العاصمة الهندية (نيودلهي) أعمال القمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة "بريكس"، حيث يناقش قادة المجموعة قضايا الحوكمة العالمية والعمل متعدد الأطراف والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والأمن الغذائي وأمن الطاقة والصحة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وسلاسل التوريد الحيوية.

كما تتناول القمة التطورات الإقليمية والعالمية الرئيسية، بما في ذلك الصراعات الدولية والاضطرابات التي تؤثر على طرق التجارة والطاقة العالمية.



