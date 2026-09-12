الرئيس الصيني يتوجه إلى نيودلهي لحضور القمة الثامنة عشرة لمجموعة بريكس

توجه الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم (السبت) إلى نيودلهي لحضور القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس"، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نسختها الإنجليزية أن القمة سوف تبدأ أعمالها خلال ساعات، حيث سيناقش قادة المجموعة قضايا الحوكمة العالمية والعمل متعدد الأطراف والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والأمن الغذائي وأمن الطاقة والصحة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وسلاسل التوريد الحيوية.

كما أنه من المقرر أن تتناول القمة بحث التطورات العالمية والإقليمية الرئيسية، بما في ذلك الصراعات الدولية والاضطرابات التي تؤثر على طرق التجارة والطاقة العالمية.