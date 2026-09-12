وزير الخارجية الإسباني: هجمات الحوثيين تهديد خطير للاستقرار الإقليمي والأمن البحري

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن هجمات الحوثيين في اليمن والسعودية «تهديد خطير للاستقرار الإقليمي والأمن البحري».

وشدد ألباريس، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، على الحاجة الماسة إلى خفض التصعيد.

وأكد ضرورة وقف الهجمات على دول الخليج، مشيرة إلى أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

واستكمل الحوثيون، الجمعة، سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا.

وتشهد الساحة اليمنية تصعيدًا عسكريًا متسارعًا مع احتدام المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على عدة محاور، في تطور يُعد الأشد منذ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022، بالتزامن مع امتداد التوتر إلى البحر الأحمر والجزر اليمنية.

ومع اتساع رقعة المعارك، قالت مصادر حكومية إن القوات الموالية للحوثيين تقدمت في مناطق من الساحل الغربي، فيما تحدثت تقارير عن تراجع القوات الحكومية المدعومة من السعودية من عدد من المواقع.

بالتوازي مع القتال البري، برزت الجزر اليمنية الواقعة في البحر الأحمر ساحة أخرى للمواجهة، وسط تقارير متضاربة بشأن العمليات العسكرية فيها.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن القوات الحكومية شنت غارات جوية على جزيرة كمران التابعة إداريًا لمحافظة الحديدة، بينما قال الإعلام العسكري للقوات الحكومية في الساحل الغربي إن الحوثيين قصفوا جزيرة زقر، الواقعة ضمن أرخبيل حنيش، بصاروخين باليستيين.