ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الآداب، القبض على صانعة محتوى؛ لنشرها مقاطع رقص بطريقة خادشة للحياء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم السبت، إن الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، «بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي»، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتابعت: تم اتخاذ الإجراءات القانونية.