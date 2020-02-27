«الصحة العامة» بالسعودية: اتخذنا جميع طرق الوقاية من فيروس كورونا

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة بالسعودية، الدكتور هاني بن عبدالعزيز جوخدار، أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي بدأت في الاستعداد لمجابهة فيروس "كورونا" الجديد، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة داخل المملكة، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الدكتور جوخدار، في تصريح له على هامش ترأسه اليوم وفد المملكة لأعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب بالجامعة العربية بالقاهرة، إنه تم اتخاذ جميع طرق الوقاية لمنع دخول المرض إلى المملكة، وأن الوضع داخليًا مستقر والمنافذ السعودية يجرى فيها الفرز بشكل جيد حيث تطبق جميع الآليات التشخيصية.

ونوه وكيل وزارة الصحة للصحة العامة بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين واعلنتها وزارة الخارجية أمس بشأن العمرة، لافتا إلى إيقاف جميع تأشيرات العمرة بدون تحديد دول معينة.