العراق: تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث الناصرية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، تشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي وقعت في الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إن القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، أمر بتشكيل لجنة عليا، برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني للتحقيق بالأحداث التي حدثت في مدينة الناصرية خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة وصلت مساء اليوم الى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها فور وصولها.

وتشهد محافظة ذي قار احتجاجات غاضبة، وعلى إثر تلك الاحتجاجات أجرى وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الأول الخميس، زيارة إلى المحافظة على رأس وفد أمني، فيما قدم محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته من منصبه بعد سقوط قتلى وعشرات المصابين في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن أمس.