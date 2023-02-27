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القاهرة: حملة مكثفة لرفع مستوى النظافة في زهراء المعادي

محمد عبد الناصر
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 4:19 م | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 4:19 م

 

شن رئيس حي المعادي اللواء طارق بحيري،اليوم الاثنين، حملة مكثفة بالتنسيق مع رجال المتابعة الميدانية، ووحدات الرصد البيئي، وشركات النظافة، وشرطة المرافق؛ لمصادرة الإشغالات والتعديات على نهر الطريق، ورفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والميادين.

وأكد رفع مخلفات وتجريد الأتربة ومراجعة أعمال النظافة بشارع حجازي والعمدة وحارة بدران، مضيفًا أن شركات النظافة شفطت المخلفات والأتربة بمحيط مستشفى القوات المسلحة.

وأشار رئيس حي المعادي، إلى رفع مخلفات القمامة من مخر السيل بجوار مدرسة الشروق بنطاق الحي، موضحًا أن الحملة استهدفت تنظيف الشطر السادس والسابع بزهراء المعادي.

وكشف عن رفع مخلفات صناديق القمامة بصفة دورية بشوارع 216 و206 و233، بالتعاون مع هيئة النظافة والرصد البيئي بالحي.

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