تنظم السفارة الألمانية بالقاهرة، الأربعاء المقبل، فعاليات "أيام ألمانيا" في مدينة أسوان.

وقالت السفارة الألمانية في برلين: أيام ألمانيا يضم عددا من الأنشطة والفعاليات، نريد تقريب الثقافة واللغة والتعليم الألماني من أهالي أسوان وتشجيع التبادل والحوار".

ويشارك في الفعاليات، الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، ومعهد جوته، والمعهد الألماني للآثار DAI بالإضافة إلى العديد من الجامعات الألمانية، وبالتعاون الوثيق مع جامعة أسوان.

وتضم الفعاليات، جلسات عن الدراسة والعمل في ألمانيا، فرص بحثية في أسوان وألمانيا، جلسة إرشاد فردية مع جامعات ألمانية، ورش عمل حول البحث العلمي والتواصل بين الثقافات، ومحاضرات لخبراء في علم الآثار، وحلقة نقاش حول الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي، وعروض أفلام، وجميع الفعاليات والأنشطة مجانية ومتاحة للجمهور.