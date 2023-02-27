وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد المدارس بالداخلة وبلاط

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه تم إجراء جولة تفقدية بمدرستي تنيدة الثانوية المشتركة، والشيخ والى، بإدارتى بلاط والداخلة التعليميتين، حيث تم تفقد الفصول الدراسية والقاعات، وشرح دروس عملى لمادة الفيزياء داخل المعمل، ومناقشة الطلاب فيما تم دراسته من المنهج ومدى استيعاب الدروس والاستفادة من الإمكانيات التقنية المتاحة.



وأكد دعم طلاب المدرسة والتواصل الدائم معهم وأولياء الأمور والاستماع للمقترحات والملاحظات وبحثها وحال وجود أي مشكلات بشكل فورى بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، لافتا إلى ضرورة استغلال المساحات بالمدرسة والاستغلال الأمثل بما فيه خدمة العملية التعليمية.



وأشار إلى فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب حول المنهج الدراسى وطرق الاستذكار الجيد وتنظيم الوقت، من أجل تحقيق أفضل النتائج المرجوة والتعاون الجاد والمثمر وتقديم كل سبل الدعم للطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لعملية تعليمية متميزة.





