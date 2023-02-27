مقتل شخص إصابة 69 بعد الهزة الأرضية التي ضربت مدينة ملاطية التركية

قتل شخص وأصيب 69 آخرون بعد الهزة الأرضية التي ضربت مدينة ملاطية التركية، صباح اليوم الاثنين.

وطالب نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في مدينة ملاطية، ، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأكدت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد" انهيار عدد من الأبنية جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة تتوجه إلى المنطقة، وفقا لما نشرته قناة "تي.أر.تي" التركية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في وقت سابق اليوم الأثنين، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب ولاية ملاطية.

وكانت الحكومة التركية، قد قالت في وقت سابق أمس الأحد، إن أكثر من 600 شخص يخضعون للتحقيق في قضية المباني التي انهارت بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الجاري.

وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداج، إن السلطات اعتقلت بالفعل 184 مشتبها، من بينهم مقاولو بناء وملاك منازل.

وقد حذر خبراء لسنوات طويلة من فساد مستشرٍ وسياسات حكومية أدت إلى تشييد منازل غير آمنة في تركيا.

وبلغ إجمالي عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا 50 ألف شخص، وفقا لما أكدته أحدث الإحصائيات.