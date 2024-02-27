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يطمح محمد شريف حتحوت، لاعب إنبي، للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم مثلما حدث مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وسجل حتحوت هدف فوز إنبي على زد في الوقت القاتل من مباراة الفريقين بالجولة 14 للدوري المصري.

وقال حتحوت في تصريحات لقناة صدى البلد: "نلعب بروح عالية والجميع يسعى لتحقيق الإنجاز للفريق هذ الموسم".

وأضاف: "مراوغة عبد الله بكري؟ أشاهد ميسي وأتابعه كثيرا وهذه المراوغة مثل مراوغة ميسي لبواتينج في دوري أبطال أوروبا".

وأوضح: "نريد تحقيق الإنجاز لإنبي، ولماذا لا ننظر إلى الفوز بالدوري هذا الموسم، ليستر سيتي فاز بالدوري الإنجليزي وحقق المفاجأة ولا يوجد مستحيل في الكرة".