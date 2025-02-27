ترامب: اتفاق وقف النار في أوكرانيا سيحدث قريبا أو لن يحدث أبدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه أجرى اتصالات مهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن وقف الحرب، مشيرا إلى أن الأخير سيزور البيت الأبيض غداً الجمعة.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض، أن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا "سيحدث قريبا أو لن يحدث أبدا"، موضحا: "سنساعد أوكرانيا بالدفاع عن نفسها وهذا يستحق أن تدفع كييف مقابله"، بحسب سكاي نيوز عربية.

وتابع: "نعمل بجد لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتحرك بسرعة"، مؤكدا أنه "سيتم تعويض دافعي الضرائب الأمريكيين بشكل فعال عن الأموال التي أنفقوها على أوكرانيا".

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق مع زيلينسكي سيجعل الولايات المتحدة شريكًا في تطوير المعادن النادرة والنفط والغاز في أوكرانيا، موضحا أن اتفاق المعادن سيكون أساس العلاقة المستقبلية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.