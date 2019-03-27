وزيرة فرنسية تترأس قائمة الوسط الموالية لماكرون في الانتخابات الأوروبية

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية، ناتالي لوازو، اليوم الثلاثاء إنها ستستقيل من منصبها كي ترأس قائمة تنتمي لتيار الوسط الموالية للرئيس إيمانويل ماكرون، في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو.

وذكرت لوازو خلال إطلاق الحملة الانتخابية في باريس "هذه هي القائمة التي تضم من يؤمنون بأن الشعب الفرنسي يحتاج إلى أوروبا أقوى، حتى تكون أوروبا أقوى".

وسعى ماكرون لتصوير الانتخابات المقبلة كمنافسة بين موقفه المؤيد لأوروبا وبين القوميين، وتتركز معارضة الاتحاد الأوروبي في السياسيين القوميين الذين ينتمون إلى اليمين المتطرف مثل مارين لوبان في فرنسا ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني.

وقالت لوازو إن القائمة التي يطلق عليها " النهضة" تدعم رؤية ماكرون "أوروبا الحرية، التي تحمي قيمنا وديمقراطيتنا" جنبا إلى جنب مع النموذج الاجتماعي الأوروبي والبيئة.

ولم ينضم حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" حتى الآن إلى أي مجموعة سياسية أوروبية، في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي حصول حزبه على أعلى الأصوات داخل فرنسا يليه حزب الجبهة الوطنية الذي ترأسه لوبان.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الأوروبية خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو المقبل، ومن المتوقع أن تحقق الأحزاب اليمينية الشعبوية نتائج جيدة عدد من الدول.