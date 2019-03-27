نائب «العربية للتصنيع»: إنشاء محطات شمسية بدول حوض النيل لدعمها

توفيق: نفذنا 100 محطة طاقة شمسية بالمحافظات منذ عام 2013

قال اللواء توحيد توفيق، نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تؤمن بأهمية دور البحث العلمي والتكنولوجي في بناء الأمم ونهضتها وتقدمها، مشيرًا إلى تنفيذ الهيئة محطات للطاقة الشمسية في مصر، فضلًا عن التعاون مع وزارة الخارجية في إقامة محطات شمسية بالخارج لدعم دول حوض النيل.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للبحث العلمي الذي تنظمه جامعة طنطا بمدينة شرم الشيخ بعنوان "الطاقة المتجددة واستدامة المياه" بحضور الدكتور خالد مغازي، وزير الرى الأسبق والعميد عبدالرحيم عبدالدايم نائبا عن محافظ جنوب سيناء واللواء توحيد توفيق نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا والدكتور مصطفي الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر والدكتور طارق فايد مقرر المؤتمر .

وأشار "توفيق"، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع أخذت على عاتقها الاستمرار بمد أواصر التعاون بينها وبين مختلف قطاعات البحث العلمي بالجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية المصرية إيمانًا بضرورة التواصل والتكامل بين قطاعي البحث العلمي والتصنيع المحلي وأن تكون معطيات ونتائج البحث العلمي بمثابة النبراث للعملية التصنيعية بالوحدات الإنتاجية ككل .

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار بذل وتضافر الجهود نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تهدف إلى ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة والمجتمع ومن بينها مشروعات الطاقة المتجددة واستدامة المياه التي يرعاها المؤتمر.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تأسست عام 1975 بين 4 دول عربية بهدف بناء قاعدة صناعية تكنولوجية متقدمة، وتولت مصر مسؤولية الهيئة كاملة في عام 1979 وتتبعها 13 وحدة صناعية تعمل في مختلف المجالات لتصبح من أكبر الصروح التصنيعية التي تفخر بها مصر ، مشيرًا إلى عمل الهيئة بمختلف الأنشطة والمجالات التصنيعية المتنوعة حيث تعمل بالعديد من المجالات المدنية خاصة لصالح مشروعات التنمية الشاملة ، مضيفًا أن الهيئة تمتلك المصنع الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقوم بتصنيع عربات ومهمات السكك الحديدية إلى جانب إنتاج سيارات الدفع الرباعي وتجهيزات السيارات المختلفة كسيارات الإطفاء والإنقاذ بالإضافة إلى إنتاج الأجهزة الإلكترونية الحديثة .

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء محطات تنقية مياه الشرب بمختلف الطاقات وكذلك تحلية مياه البحر وأعذاب الأبار ومعالجة مياه الصرف وإنتاج موفرات المياه الحديثة للمنازل والوحدات السكنية بأحدث التكنولوجيا المتاحة، وفي مجال الطاقة المتجددة أشار إلى أن الهيئة منذ عام 2013 قامت بتصميم وتنفيذ اكثر من 100 محطة طاقة شمسية بقدرات مختلفة بكافة أنحاء الجمهورية .

كتبت – رضا الحصري

قال اللواء توحيد توفيق، نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تؤمن بأهمية دور البحث العلمي والتكنولوجي في بناء الأمم ونهضتها وتقدمها، مشيرًا إلى تنفيذ الهيئة محطات للطاقة الشمسية في مصر، فضلًا عن التعاون مع وزارة الخارجية في إقامة محطات شمسية بالخارج لدعم دول حوض النيل.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للبحث العلمي الذي تنظمه جامعة طنطا بمدينة شرم الشيخ بعنوان "الطاقة المتجددة واستدامة المياه" بحضور الدكتور خالد مغازي، وزير الرى الأسبق والعميد عبدالرحيم عبدالدايم نائبا عن محافظ جنوب سيناء واللواء توحيد توفيق نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا والدكتور مصطفي الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر والدكتور طارق فايد مقرر المؤتمر .

وأشار "توفيق"، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع أخذت على عاتقها الاستمرار بمد أواصر التعاون بينها وبين مختلف قطاعات البحث العلمي بالجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية المصرية إيمانًا بضرورة التواصل والتكامل بين قطاعي البحث العلمي والتصنيع المحلي وأن تكون معطيات ونتائج البحث العلمي بمثابة النبراث للعملية التصنيعية بالوحدات الإنتاجية ككل .

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار بذل وتضافر الجهود نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تهدف إلى ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة والمجتمع ومن بينها مشروعات الطاقة المتجددة واستدامة المياه التي يرعاها المؤتمر.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تأسست عام 1975 بين 4 دول عربية بهدف بناء قاعدة صناعية تكنولوجية متقدمة، وتولت مصر مسؤولية الهيئة كاملة في عام 1979 وتتبعها 13 وحدة صناعية تعمل في مختلف المجالات لتصبح من أكبر الصروح التصنيعية التي تفخر بها مصر ، مشيرًا إلى عمل الهيئة بمختلف الأنشطة والمجالات التصنيعية المتنوعة حيث تعمل بالعديد من المجالات المدنية خاصة لصالح مشروعات التنمية الشاملة ، مضيفًا أن الهيئة تمتلك المصنع الوحيد في الشرق الأوسط الذي يقوم بتصنيع عربات ومهمات السكك الحديدية إلى جانب إنتاج سيارات الدفع الرباعي وتجهيزات السيارات المختلفة كسيارات الإطفاء والإنقاذ بالإضافة إلى إنتاج الأجهزة الإلكترونية الحديثة .

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء محطات تنقية مياه الشرب بمختلف الطاقات وكذلك تحلية مياه البحر وأعذاب الأبار ومعالجة مياه الصرف وإنتاج موفرات المياه الحديثة للمنازل والوحدات السكنية بأحدث التكنولوجيا المتاحة، وفي مجال الطاقة المتجددة أشار إلى أن الهيئة منذ عام 2013 قامت بتصميم وتنفيذ اكثر من 100 محطة طاقة شمسية بقدرات مختلفة بكافة أنحاء الجمهورية .