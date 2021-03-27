مستشفى سوهاج الجامعي: المتطوعون تبرعوا بمستلزمات طبية لإنقاذ مصابي حادث تصادم القطارين

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس مستشفى سوهاج الجامعي، إنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى فور الإبلاغ عن الحادث، ذاكرًا أن المسافة بين المستشفى وموقع الحادث نحو 35 كيلومترًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الجمعة، أن مستشفى سوهاج الجامعيى استقبلت 38 حالة، موضحًا أن من بينهم حالات تعاني من كدمات وجزع بالعظام والمفاصل، وأخرى كانت مصابة بنزيف بالبطن والمخ وكسور مضاعفة.

وأشار إلى إجراء عمليات جراحية لـ 12 حالة، مشيرًا إلى تلقيه اتصالات من عميد كلية طب أسيوط وعميد كلية طب قنا والذين أبدوا استعدادهم لتقديم الدعم والمساندة في إسعاف المصابين.

وذكر أنه تم نقل 5 حالات من مستشفى طهطها إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لافتًا إلى تبرع المؤسسات الأهلية والمتطوعين بمستلزمات طبية واستهلاكات جراحية.

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، اليوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.

