منسق الخارجية بالاتحاد الأوروبي: ماريوبول الأوكرانية أصبحت حلب الأوروبية

طالب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، روسيا بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا، والحرب التي شنتها موسكو على كييف، قائلًا إن هناك مفاوضات جارية بين الأوكرانيين والروس، بشأن هذا الأمر.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد، أن بعض الدول الأخرى تلعب دور الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، معقبًا: «روسيا لا تريد التفاوض بل الاستمرار في القصف والقتل، حتى تحتل أجزاء كبيرة من أوكرانيا».



وشدد على أهمية الاستمرار في دعم الجيش الأوكراني؛ لأنهم مضطرون للاستمرار في القتال، مشيرًا إلى أهمية تجنيب الشعب الأوكراني للقصف الروسي على مدنهم وقتل المواطنين الأبرياء.



ونوه إلى أن ما يحدث في أوكرانيا، حدث في سوريا، مضيفًا: «حدث ترهيب للمدنيين وكسر معنويات المدن، ماريوبول أصبحت حلب في أوروبا، وبكل تأكيد نريد وقف إطلاق النار وفقًا لشروط».



وعن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأهمية رحيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ذكر أنه لم يسمع تلك التصريحات، متابعًا: «لسنا مسؤولين عن مسار تغيير النظام، القرار يعود للشعب الروسي ونعلم أنهم لا يستطيعون ذلك، ونحاول منع اعتداء دولة قوية ضد دولة أصغر منها لوقف تلك الحرب».