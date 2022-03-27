المستشار القانوني للأهلي ينفي براءة مرتضى منصور في قضايا سب الخطيب

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إنه لم تصدر اليوم أية أحكام قضائية بأي من القضايا المرفوعة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، الذي تجاوز حسب وصفه، في حق رئيس النادي الأهلي وأسرته بالسب والقذف.

وأضاف في بيان نشره الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الأحد: لم تكن هناك أية جلسات للقضايا المُشار إليها.

وأوضح المستشار محمد عثمان: أنه بشأن ما تناولته بعض المواقع الإخبارية بالحكم ببراءة المتهم في الجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، أن تلك الجنحة محجوزة للحكم لجلسة 27/4/2022 أمام الدائرة الثانية جنح اقتصادية.

اختتم المستشار القانوني للأهلي، مناشدا وسائل الإعلام تحري الدقة في الأخبار التي تخص القضايا المنظورة أمام المحاكم ولم يصدر فيها اي أحكام نهائية.